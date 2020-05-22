أسقف ملوي يترأس اجتماعه الأسبوعي أون لاين

ترأس منذ قليل الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، وانصنا والاشمونين؛ اجتماعه الأسبوعي من مقر مطرانية ملوي أون لاين.ويواصل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بث عظاتهم اليومية اون لاين وذلك منذ إصدار قرارات إغلاق الكنائس والأديرة أمام الأقباط والتى أصدرها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ في مارس الماضي عقب ترؤسه اجتماعا مع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس.وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالخماسين المقدسة والتى تستمر حتى عيد العنصرة المقبل؛ ويسمى آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف فالاحد الأول هو أحد القيامة يليه أحد توما وصولا إلى أحد العنصرة.وتنتظر الكنائس المسيحية المختلفة؛ لإعادة فتحها مرة أخري في يونيو المقبل أمام الأقباط بعد إغلاق دام أكثر من شهرين؛ وذلك وسط اتخاذ إجراءات إحترازيه مختلفة تفاديًا من انتشار فيروس كورونا المستجد ( COVID -19 ).