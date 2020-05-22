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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تدعو للتصدي الحاسم للتحريض العنصري ضد المسلمين

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:48 م
ألمانيا
ألمانيا
منار أحمد
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نقلت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة، تعهد الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، للمسلمين في ألمانيا بالتصدي الحاسم للتحريض العنصري.

وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كتب شتاينماير، اليوم الجمعة، في رسالة تهنئة: لا ينبغي لنا ولن نسمح بالكراهية والإقصاء والاعتداءات العنيفة على المسلمين والهجمات على المساجد، هذه مهمة كل فرد. ومهمة الدولة هي حمايتكم.

وأعاد شتاينماير إلى الأذهان الهجوم العنصري في مدينة هاناو الذي وقع قبل ثلاثة أشهر وخيم على شهر رمضان هذا العام.

يذكر أن رجلًا ألمانيًا يبلغ من العمر 43 عامًا قتل تسعة أفراد من أصول أجنبية في 19 فبراير الماضي، وأصاب آخرين، ثم قتل أمه وانتحر.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن أسفه إزاء عدم الالتزام بوقف إطلاق النار العالمي، الذي طالبت به الأمم المتحدة في ضوء جائحة كورونا، في أجزاء كثير من العالم حتى في شهر رمضان.

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