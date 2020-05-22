جولة داخل مسجد «الحق المبين» فى «بشاير الخير 3» (صور)

فور أن تطأ أقدامك منطقة "بشاير الخير 3" في القباري بمحافظة الإسكندرية، فأول ما تستهل به هو مسجد "الحق المبين" الذي بني على ربوة عالية عن سطح الأرض وتم تصميمة على الطراز الإسلامي، ليعد أكبر المساجد بالمنطقة، بالإضافة إلى 6 مساجد إضافية ولكن تصغره حجمًا.تجولت "الدستور" في المسجد الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، ويسع المسجد 800 مُصلٍ بمساحة طابقين، العلوي للسيدات ومزود بمصعدين كهربائيين لمساعدة كبار السن.ويأتي المشروع ضمن المشروعات القومية للقضاء على العشوائيات وضمان مبادرة "حياة كريمة"، وأقيمت المنطقة على مساحة 105 أفدنة؛ لتحتضن 200 عمارة سكنية بإجمالي 10 آلاف و624 وحدة سكنية، بواقع استفادة أكثر من 50 ألف مواطن، وذلك في إنجاز استغرق عامين ونصف.تضمن المشروع سينمات وأماكن ترفيهية، وكنيسة، ومكتب بريد، ومستشفى، ومركز شباب، ومدارس، وملاعب، بالإضافة إلى المرافق التجارية والخدمية للمواطنين.