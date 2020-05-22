رمضان عبد المعز: أشعر بالفخر للمشاركة في مسلسل «الاختيار»

أعرب الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن فخره بالمشاركة في مسلسل "الاختيار" خلال أحد المشاهد التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.وأضاف "عبد المعز" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" اليوم الجمعة: "ظهرت في خلال بضع دقائق في المسلسل، وشعرت بالفخر، وسعدت عندما ذهبت إلى مدرسة الصاعقة وقابلت الجنود الأبطال".وأضاف: "من الجمال أن ترى جنود من جميع أنحاء مصر، أبطال مرابطين، وسألتهم أنتم صحيح بتاكلوا التعابين وبتستحملوا الظروف القاسية، قالوا لي طبعا يامولانا".مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.