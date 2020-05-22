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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا: المناطق في البلاد غير مستعدة لتخفيف قيود الإغلاق

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:14 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن نصف المناطق في البلاد تقريبًا غير مستعدة للانتقال إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها بسبب فيروس "كورونا".

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن مناطق فولين ودنيبروبتروفسك ودونتسك وزاكارباتسكا وكييف ولوهانسك وميكولايف وبولتافا وريفني وخميلنيتسكي وتشرنفتسي غير مستعدة لرفع قيود الإغلاق.

وذكرت الوزارة أن عدم القدرة على الانتقال إلى المرحلة التالية فيما يخص رفع قيود الإغلاق هو بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، إذ بلغت حالات الإصابة الجديدة على مدار الأسبوع الماضي 100 ألف إصابة، فضلًا عن ارتفاع نسبة إشغال الأسِرَة في المستشفيات وانخفاض نسبة الاختبارات التي تجرى للكشف عن الإصابة بالفيروس بين السكان.

يذكر أن مجلس الوزراء الأوكراني قرر أمس الأول الأربعاء الانتقال إلى ما يسمى بنموذج إغلاق تكيفي اعتبارًا من اليوم وحتى 22 يونيو المقبل.

وبحسب يوكرينفورم، تتخذ الحكومة قراراتها بتقييم وضع الوباء ووجود ثلاث إشارات في المنطقة في الوقت ذاته، ألا وهي أن يصاب أقل من 12 شخصًا بالفيروس بين كل 100 ألف مواطن، وأن يكون نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات أقل من 50% وأن يخضع 12 فردًا من بين 100 ألف مواطن في المتوسط لاختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه سيتم فتح المدارس وصالات الرياضة في الأول من يونيو المقبل شريطة ألا يزيد عدد الأشخاص عن 10، كما سيتم استئناف حركة الطيران في 15 يونيو.

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