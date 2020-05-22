ناقد: «الاختيار» يتميز بأنه قدم سيرة بطل من زمن قريب (فيديو)

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن مسلسل "الاختيار" حالة ملحمية في حب الوطن، لأن معظم الدراما تتناول أحداث حياتية، ولكن "الاختيار" يتناول سيرة ذاتية لأحد شهداء الوطن من الجيش المصري.وأضاف أحمد سعد الدين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الاختيار لم يتناول السيرة الذاتية للشهيد أحمد المنسي فقط، بل جمع العديد من الجنود الشهداء الأبطال، مشيرًا إلى أن المسلسل تميز بسيرة بطل ليس من زمن بعيد، كما هو معتاد عن الأعمال الفنية تتناول قصص ملحمية من سنوات بعيدة.وأوضح الناقد الفني، أن المشهد كان جزء من العمل، وهو السبب وراء نجاح المسلسل، نظرًا لمروره بتلك الأحداث من وقت ليس ببعيد، لافتًا إلى أن جنودنا من الجيش المصري لم يستسلموا للحظة، بل أنهم دافعوا عن أرض الوطن لآخر نفس.مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، ناهد رشدي، وسيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة 103 صاعقة – الذي استشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.