إحصائية: 27.7 ألف رحلة طيران شهريًا قبل أزمة كورونا

كشفت إحصائية رسمية حديثة، أن حركة الرحلات الجوية شهدت نشاطًا ملحوظًا خلال الأشهر القليلة التى سبقت أزمة كورونا، بعد أن ارتفعت مطلع العام الحالى 2020 إلى 27.7 ألف رحلة خلال شهر مقابل 26.2 ألف رحلة شهريًا مطلع العام السابق عليه، بينما كان عدد الرحلات شهريًا بنهاية عام 2019 قد بلغ 27.1 ألف رحلة.ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد ركاب الطائرات ارتفع إلى 3.3 مليون راكب خلال الشهر مطلع عام 2020 مقابل 2.7 مليون راكب خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.بينما انخفضت كمية البضائع المنقولة بالطائرات إلى 28.8 ألف طن خلال شهر يناير 2020 مقابل 29.1 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما كانت البضائع قد بلغت كميتها 35.3 ألف طن خلال شهر ديسمبر 2019.