خالد الجندي: مسلسل «الاختيار» كشف فبركة قناة «الجزيرة» (فيديو)

وجه الشيخ خالد الجندي، التحية لكل شهداء مصر، وتحية لكل قطرة دماء سالت على أرض سيناء الطاهرة، وتحية لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وتحية لأمهات الشهداء، ولضربات الأمن، ولكل إنسان وفي مع نفسه ومع الله.وعلق "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، على إعلان وزارة الداخلية ضبط عدد من المتهمين تورطوا في تكوين خلية إخوانية تنتج أفلاما مفبركة عن مصر.وقال:"القناة الصهيونية التكفيرية قناة الجزيرة لن تكف عن ما تفعله، ولن ننسى ثأرنا معها، والحمد لله أن الله كشف عن رؤوس الأشهاد، وهم يقومون بتمويل أفلام وثائقية مزورة وكاذبة للكذب والإفتراء على أمور داخلية عكس الواقع".وأضاف: "أنهم يقومون بتصوير أفلام مفبركة لمحاولة إظهار مصر في صورة المتخبط اقتصاديًا، أو المتخبط اجتماعيًا، أو الذين يعيشون في فقرِ مضجع، وفي الحقيقة توالت الانتصارات أكثر من هذا الانتصار العظيم الممثل في استحضار شخصية الشهيد أحمد المنسي، والشهداء الذين معه الذين وقفوا في الدفاع عن مربع البرث"، مؤكدًا أن مسلسل الاختيار كشف فبركة وثائقية الجزيرة.