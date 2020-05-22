الإحصاء: 34% زيادة فى التدفقات الاستثمارية لمصر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع التدفقات الاستثمارية إلى 4.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2019-2020 مقابل 3.2 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة نسبتها 34.3% خلال عام.وأوضح جهاز الإحصاء أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2019-2020 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، فيما بلغ حجم التدفقات للخارج 1.9 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.ولفت جهاز الإحصاء إلى أن الاتحاد الأوروبى احتلت المرتبة الأولى كأكبر مصدر لتدفق الاستثمارات بالداخل بقيمة 2.5 مليار دولار تمثل 58.1% من جملة التدفقات الاستثمارية، يليه الدول العربية بـ800 مليون دولار بنسبة 18.6%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 600 مليون دولار بنسبة 14%.