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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنيا تواصل تنفيذ أعمال الرش والتطهير

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:54 م
أعمال الرش والتطهير
أعمال الرش والتطهير
المنيا ـ على حسين
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تواصل مراكز ومدن محافظة المنيا تكثيف جهودها لتنفيذ الأعمال ضمن خطة المحافظة استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ أعمال النظافة والرش والتطهير وصيانة أعمدة الانارة، والاستمرار في أعمال التجميل الدهانات بمداخل المراكز والقري التابعة لها، مع التطبيق الشامل لجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيرًا على ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الاعمال وفقا لخطة المحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال فترة قبل واثناء وبعد عيد الفطر المبارك، من خلال الغاء الاجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

من جانبها واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تنفيذ اعمال دهانات للبلدورات داخل شوارع المدينة، كما تم رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية بقريتي صفط اللبن والبرجاية، وتنفيذ اعمال الرش والتطهير والتعقيم بقرية صفط اللبن وبمكاتب البريد والمدرسة الابتدائية لقرية زهره، اجراء اعمال الصيانة الدوروية لأعمدة الانارة بطريق مصر اسوان بنطاق قرية البرجاية.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، اعمال الرش والتطهير بالشوارع والاحياء الداخلية للمركز، واجراء اعمال الصيانة لأعمدة الانارة داخل المركز وبقرية البيهو، ونفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، خلال ساعات الحظر، اعمال نظافة عامة داخل الشوارع الرئيسية بالمركز، تنفيذ اعمال التجميل والدهانات بشوارع المركز. كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، اعمال النظافة العامة بعدد من الاحياء الداخلية وبقريتي اتليدم وسفاي.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز العدوه، تنفيذ اعمال النظافة بقرية عطف حيدر التابعة للمركز خلا ساعات الحظر، وتواصل الوحدة المحلية لمركز مغاغه، تنفيذ اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية أبا الوقف التابعة للمركز.

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