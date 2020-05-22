مصرع ربة منزل وإصابة 8 آخرين بينهم أطفال في حادث بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 8 آخرين بينهم أب وأطفاله الثلاثة، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل أموال، في قرية القناوية التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف.تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بمصرع ربة منزل وإصابة 8 آخرين بينهم أطفال ومعظمهم من أسرة واحدة في حادث مروع على طريق قرية القناوية.وهم مصرع أسماء أحمد محمد محمد، 45 عامًا، وإصابة شقيقها مصطفى أحمد محمد، 40 عامًا، ونجله الطفل أحمد مصطفى أحمد، 10 أعوام، وابنتيه رودي 6 أعوام، وسندس، 17 عامًا، وولاء فتحي علي، 45 عامًا، وعبدالله محمد جاد، 35 عامًا، وأيمن أحمد عبدالله، 40 عامًا، وفريد مطر احمد 35 عامًا، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى قنا العام.