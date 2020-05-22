رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

دير الشايب يحتفل بعيد الأنبا باخوميوس

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:46 م
الكنيسة
الكنيسة
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
طباعة
احتفل دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، اليوم، بعيد نياحة شفيعه القديس باخوميوس أب الشركة.

وترأس الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير، ومجمع الرهبان القداس الإلهي صباح اليوم، كما صلوا أمس تسبحة ورفع بخور العشية وأتبعوها بتسبحة نصف الليل في الساعات الأولى من صباح اليوم ثم صلاة القداس.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بعيد نياحة القديس الأنبا باخوميوس آب الشركة.

وولد الأنبا باخوميوس في منطقة طيبة بالأقصر، من والدين وثنيين أجبراه على عبادة الأصنام فهزأ بهذه العبادة، ثم ترهب عند القديس بلامون ومكث تحت طاعته عدة سنين.

وأتقن الأنبا باخوميوس أمور الرهبنة جيدًا، ثم أسس شركة رهبانية مقدسة، فاجتمع عنده عدد وفير من الرهبان فشيد لهم عدة أديرة وجعلهم تحت نظام واحد في شغل اليد وأوقات الطعام والصلوات، وكان هو أبا عليهم جميعا وجعل لكل دير رئيسًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استطلاع هلال شهر شوال 2020 اليوم 29 رمضان.. موعد عيد الفطر

«الداخلية» تعلن موعد غلق طرق الكورنيش بالمحافظات

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك 2020

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

أمير كرارة: منسي زارني في الحلم وقال لي إنه سعيد

مصادر: اليقظة الأمنية أحبطت مخطط خلية «الجزيرة» لضرب «ملحمة الاختيار»

«الداخلية» تسقط «شبكة الجزيرة» في مصر.. وتكشف المخططين الخمسة

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

مشروبات تنشط الغدة الدرقية

7 أطعمة للحماية من انسداد الشرايين

دراسة علمية تحدد الجين المرتبط بالنحافة والمقاوم لزيادة الوزن

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

منوعات

بيل كلينتون وجيمس باترسون يصدران رواية بوليسية جديدة

أبرز مهام أطباء الطوارئ بمستشفيات الحجر الصحى

ضفدع مدغشقر المكتشف حديثًًا معرض للانقراض

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-5-2020

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
جلال حمام
اختر صحبة الشهداء أو زُمرة البؤساء
صفوت البياضي
عقوبة الكذب السجن خمس سنوات
المزيد

الثقافة

رئيس التنمية الثقافية ينعى آدم حنين: فقدنا فنانًا رائدًا

«الشارقة للكتاب» تعلن تأجيل المهرجان الافتراضى

الحلقة 25 من رواية «الصديق أبو بكر».. حروب الردة 1

الحلقة 24 من رواية «الصديق أبو بكر».. جيش أسامة