دير الشايب يحتفل بعيد الأنبا باخوميوس

احتفل دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، اليوم، بعيد نياحة شفيعه القديس باخوميوس أب الشركة.وترأس الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير، ومجمع الرهبان القداس الإلهي صباح اليوم، كما صلوا أمس تسبحة ورفع بخور العشية وأتبعوها بتسبحة نصف الليل في الساعات الأولى من صباح اليوم ثم صلاة القداس.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بعيد نياحة القديس الأنبا باخوميوس آب الشركة.وولد الأنبا باخوميوس في منطقة طيبة بالأقصر، من والدين وثنيين أجبراه على عبادة الأصنام فهزأ بهذه العبادة، ثم ترهب عند القديس بلامون ومكث تحت طاعته عدة سنين.وأتقن الأنبا باخوميوس أمور الرهبنة جيدًا، ثم أسس شركة رهبانية مقدسة، فاجتمع عنده عدد وفير من الرهبان فشيد لهم عدة أديرة وجعلهم تحت نظام واحد في شغل اليد وأوقات الطعام والصلوات، وكان هو أبا عليهم جميعا وجعل لكل دير رئيسًا.