100 يوم كورونا فى مصر.. كيف وإلى أين وصلت الجائحة؟ (ملف تفاعلي)

إشراف: أحمد عاطف اعداد: اسلام الشرنوبي – هايدي حمدي- سمر مدحت – سالى رطب – زينب صبحي – إيمان ماهر



يبدو أن ساعات الزمن فى أيدينا واقفة أو مكسورة.. يبدو أن ساعات الزمن فى أيدينا واقفة أو مكسورة..





الوقت عندما لا يمر، ونحن نريده أن يمر.. نجد الواقع مر.. واليوم أفضل من الغد لكن الأمس أجمل منهما.. فلماذا لا نعود إليه؟!



لماذا لا نعود للوراء قبل 100 يوم بالتمام والكمال، عمر فيروس كورونا فى مصر منذ ظهور الإصابة الأولى به فى 14 فبراير من العام الجارى 2020؟ هل نجلس فقط فى محطة الماضى ننتظر ذهابنا لعملنا وممارستنا للحياة بشكل طبيعى ونستعيد علاقاتنا الاجتماعية بالأصدقاء والأقارب ورفاق العمل.



الكلمات السابقة لم تكن سوى صفحة من مذكرات طبيبة أمراض النساء إيمان محمد، وهى أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، تروى لطفلتها الصغيرة وقائع ما جرى خلال 100 يوم من ظهور عدوى فيروس كورونا فى مصر، وكيف كان الواقع المصرى حينها حكومة وشعبًا، تستعيد وتتذكر أول أيام الجائحة وإجراءات الحكومة لمواجهتها وقرارات الحظر الليلى وتمديده، وكيف تعاملت مصر مع دول العالم خلال تلك الأزمة ومع مواطنيها العالقين؟



ولم تنس إيمان أن تروى لها قصص الأطباء من جيش مصر الأبيض الذين وقفوا فى الصفوف الأمامية لمواجهة المرض القاتل، وتسرد لها تجربتها فى الحجر الصحى بمستشفى العجمى العام النموذجى، وصنوف العلاجات الخمسة التى استخدمتها مصر، إضافة للبيان اليومى الذى كان ينتظره المصريون من وزارة الصحة وكأنه نبأ عاجل عكفوا على تحليله من نسب الإصابات والوفيات والمتعافين، وكيف انتقلت العدوى من أفراد لقرى كاملة تم حجرها صحيًا.



ولأن طبيبة النساء كانت مثقفة وتدرك أن مع كل أزمة تتفجر ثورة ثقافية ومعرفية وتظهر نوابغ وأنواع جديدة من الفنون لمواجهة الوباء، كشفت لها عن طبيعة تلك المرحلة من «العمل عن بعد» و«الفنون عن بعد».

هذا الملف بين أيدى قرائنا هو توثيق لـ100 يوم كورونا فى مصر. قبل البداية

على الرغم من أن 14 فبراير 2020 كان تاريخ اكتشاف الحالة الأولى المصابة بكورونا فى مصر، إلا أن الحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة لم تدخر جهدًا فى الاستعداد للوباء قبل مجيئه إلينا، حيث بدأت بإجلاء المصريين من مدينة «ووهان»- منبع الوباء فى الصين- فى 2 فبراير الماضى، ليصلوا إلى أرض الوطن فى اليوم التالى له، وسيصحبكم «الدستور» فى الشكل التالى عبر استخدام أداة storymap لتعيشوا الرحلة التى خاضتها الدولة لإعادة المصريين من ووهان.









هكذا وصلت مصر من إصابة صينى وكندى وعائد من صربيا إلى 14 ألفًا بعد 100 يوم

يأخذكم «الدستور» عبر أداة « timeline » (الخط الزمنى) للإصابات الأولى التى بدأت برجل صينى الجنسية، ثم مهندس بترول كندى ومصرى عائد من صربيا ثم وصلت إلى 166 حالة فى 16 مارس ثم القفزات التى انتهت بالوصول إلى 14 ألف إصابة بعد 100 يوم من كورونا فى مصر.





كيف طاردت مصر «كورونا» عبر عزل أكثر من 10 قرى فى أكثر من 10 محافظات؟

بدأت الحكومة المصرية فى استراتيجية عزل وحجر قرى كاملة فى 12 مارس بعد وفاة أول سيدة أصيبت فى الفيروس بقرية «السماحية الكبرى» بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، ثم بعد ذلك اتسع نطاق الحجر ووصل خلال «100 يوم كورونا» فى مصر لأكثر من 10 قرى.

وبحسب وزارة الصحة فإن هذه القرى تكون ممنوعة من الاختلاط 14 يومًا، وتُغلق مداخلها ومخارجها 14 يومًا بمعرفة قوات الأمن، مع استمرار أعمال التعقيم.

سنصحبكم عبر أداة « timeline » (الخط الزمنى) لرصد القرى التى تم عزلها وحجرها فى مصر





44 قرارًا حكوميًا خلال «100 يوم كورونا» فى مصر

أكثر من 44 قرارًا حكوميًا اتخذتها مختلف الوزارات المصرية منذ ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، لتقويض الجائحة ما بين المنع والغلق والتأجيل، فندها «الدستور» عبر انفوجراف تم رصده من أكثر من 90 صفحة على موقع «إيجيبت كير» الحكومى المخصص لعرض تداعيات الفيروس.









كيف أعادت الحكومة 12 ألف مصرى عالقًا حول العالم خلال 100 يوم؟

تمكنت مصر من إنشاء جسر جوى مع كثير من دول العالم بداية من 20 أبريل لإعادة أكثر من 12 ألف مصرى عالقًا من مختلف دول العالم، عبر 70 رحلة طيران، ورغم عدم وجود احصاءات مفصلة لعدد من تم اجلائهم من كل دولة الا اننا تمكنا من وضع ارقام تقديرية من واقع بعض البيانات.

وعبر أداة flourish.studio تمكن «الدستور» من رسم خريطة لعدد المصريين الذين كانوا فى كل دولة وتمت إعادتهم لمصر.









وكانت طائرات الجسر الجوى تتوافد إلى مطارات القاهرة ومرسى علم وسفنكس وأخرى فى الصعيد







بتعقيم ومعدات ومساعدات.. القوات المسلحة خلال 100 يوم كورونا عبر أداة slidshow نصحبكم فى أهم 10 صور توثق ما قدمته القوات المسلحة من استعدادات لمواجهة الجائحة، بمستشفيات ميدانية وتطهير وتعقيم الكثير من المناطق الحكومية والميادين والمصالح والمؤسسات إضافة لتوفير كمامات للمواطنين.



وفي هذا الفيلم توثيق لكل ما قدمته القوات المسلحة على كافة الاتجاهات لمواجهة الجائحة







كيف واجهت 21 مستشفى عزل حكومى الإصابات فى مصر؟





عبر أداة googlemaps (خرائط جوجل) تمكن «الدستور» من رسم صورة واقعية لتوزيع المستشفيات الخاصة بعزل مصابى كورونا على مستوى الجمهورية وأسمائها.









5 أنواع وأصناف من العلاج استخدمتها مصر خلال 100 يوم كورونا



سيصحبكم «الدستور» فى رحلة عبر أداة flourish.studio لنوضح كيف استخدمت مصر 5 أنواع من العلاج والطرق لمواجهة المرض، والتى شملت اليابانى والأمريكى والعلاج ببلازما المتعافين والبروتوكولات العلاجية الأخرى.









مصر تساعد العالم فى الوقت الذى حاولت فيه دول سرقة مستلزمات طبية من دول أخرى، سعت مصر منذ ظهور الأزمة لتقديم المساعدات المادية والمعنوية والإنسانية لجيرانها من دول العالم، حتى بعد دخول الفيروس فى مصر، وأرسلت مصر مساعدات عينية وطبية لإيطاليا والصين وأميركا والسودان وغزة وجنوب السودان.





بالطبخ والرقص والموسيقى والقراءة.. هكذا واجه المصريون الحظر بسبب كورونا











أبرز إحصائيات الوضع خلال 100 يوم لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر مقارنة بالعالم



