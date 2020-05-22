إصابة رئيس مياه أسيوط بفيروس كورونا

ظهرت نتائج تحاليل للمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وأصدرت شركة مياه أسيوط بيانا على موقع الشركة على التواصل الاجتماعي فيس بوك، توضح خلاله أن نتائج التحاليل التي ظهرت فجر اليوم أثبتت إيجابية رئيس مجلس إدارة الشركة.وأكد البيان أن حالة رئيس الشركة الصحية مستقرة، ويتابع العمل من معزله.