باحث: ليس أمام جماعة الإخوان إلا الفبركة بعد فشلهم (فيديو)

علق منير أديب، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، على إعلان وزارة الداخلية بشأن ضبط عدد من المهمين تورطوا في تكوين خلية إخوانية تنتج أفلام مفبركة عن مصر، قائلا: "إنه ليس أمام جماعة الإخوان إلا الفبركة خاصة بعد فشلهم".وأضاف منير أديب، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية نجحت في خلق حالة من الاستقرار، لافتا إلى أن مسلسل "الاختيار" نجح في توضيح الجهود المبذولة في مواجهة الإرهاب.ونوه بأن حلقة واحدة من مسلسل "الاختيار" أفضل من 100 خطبة لأشهر الأحزاب السياسية، حيث تؤثر الدراما في وجدان الشعب المصري، مطالبا أن يكون هناك أعمال أخرى توثق بطولات أبطالنا في الأجهزة الأمنية.ورصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليفًا لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في البلاد، بالعمل على تنفيذ مخططهم الذى يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية "مفبركة"، مقابل مبالغ مالية ضخمة، تتضمن الإسقاط على الأوضاع الداخلية بالبلاد والترويج للشائعات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لبثها بقناة الجزيرة، تنفيذًا لتوجهات التنظيم الإرهابى.