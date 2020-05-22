محمد عز يعتذر عن الظهور للحديث عن «الاختيار»: البطل الحقيقي حي يرزق

اعتذر الفنان محمد عز عن الظهور في أي برامج تليفزيونية للحديث عن دوره في مسلسل «الاختيار»، والذي جسَّده في الحلقات الأخيرة، ولفت الانتباه إليه، وخاصة في «ملحمة البرث» التي عرضت أمس الخميس وأصبحت تريند في مصر والوطن العربي.وقال عز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أعزائي معدين البرامج بعتذر لحضراتكم جدًا أنا مش هظهر في أي برنامج أتكلم عن (الاختيار) لأن البطل الحقيقي خالد علي موسي حي يرزق، اطلع أتكلم أنا ليه عن تمثيل لما ممكن يطلع البطل يتكلم عن الحقيقة.. تقبلوا اعتذاري».ومسلسل «الاختيار» من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي وعابد عناني وضياء عبدالخالق وأحمد الرافعي وياسر عزت وماجدة منير ومحمود حافظ وآخرون، وهو من تأليف باهر دويدار ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.