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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فرز 31 ألفا قبل دخولهم المستشفيات للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:33 م
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن خيام الفرز داخل استقبال المستشفيات فرزت أكثر من ٣١١٢٣ شخصا من المترددين والعاملين بالمستشفيات للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه، بينهم أكثر من ١٧٨٧ من العاملين بالمنشآت الطبية من الفريق الطبي والإداريين، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف السبكي لـ"الدستور" أن الخيام الطبية بمداخل المستشفيات تعد حائط صد وخط دفاع أولي لحماية المستشفيات والأطقم الطبية من فيروس كورونا، حيث يتم توقيع الكشف المبدئي على المرضى المنتفعين قبل دخولهم إلى المستشفى، والتأكد من عدم مخالطة المريض لأي حالات مشتبه إصابتها بالفيروس.

وأشار إلى تخصيص مسارات للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا منفصلة عن مسارات المرضى بالمستشفى، منعًا لانتقال العدوى، إذ إنه في حال الاشتباه في إصابة أي من المترديين بفيروس كورونا المستجد، يتم تحويله لغرفة الاشتباه في مسار منفصل عن باقي المرضى.

وأشار إلى أن مبادرة توصيل الدواء للمنازل لمرضى الأمراض المزمنة قامت بتوصيل علاج شهري لـ ٤٢١٤ مريضا، لافتًا إلى أنه المبادرة تأتى ضمن خطة الهيئة للحد من انتشار فيروس كورونا، منعًا للتكدس وتقليل الإزدحام داخل تلك المنشآت الصحية؛ حرصًا على سلامة المرضى وأمانًا لهم.

ولفت إلى تفعيل خدمة الحجز للكشف بالوحدات والمراكز الصحية عبر الاتصال بالخط الساخن 15344، كما تم استحداث آليات إلكترونية طبية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى عن بُعد، من خلال إطلاق خدمة تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد عبر أرقام (0663257999 & 0663257444)، وكذلك إنشاء غرفة الفرز الإلكتروني لتقييم الحالة الصحية للمريض من داخل منزله.

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