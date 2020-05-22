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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع نمو الاقتصاد التونسى فى الربع الأول من 2020

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:28 م
الاقتصاد التونسي
الاقتصاد التونسي
وكالات
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تراجع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 7ر1 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفسة الفترة من 2019، بحسب بيانات رسمية نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الجمعة.

كما تراجع النمو بـ2 بالمئة عن الربع الأخير من 2019 تحت وطأة تداعيات الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد التي تسببت في تسريح عمال.

وسجل المعهد تراجعًا في قطاعات الصناعات والخدمات والنقل وفي قطاع السياحة، حيث تراجع عدد الليالي المقضاة في النزل في نفس الفترة بـ23 بالمئة.

وكان البنك المركزي قد كشف عن تراجع عائدات القطاع السياحي المشغل لـ400 ألف عامل، هذا العام وحتى العاشر من الشهر الجاري، بنسبة 27 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تحت وطأة الجائحة العالمية.

وتوقع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ فى وقت سابق تراجع النمو هذا العام بسبع نقاط وارتفاع قياسي في نسبة التداين الخارجي.

وقالت الحكومة إنها ستطرح في نهاية يونيو المقبل برنامجًا سيحدد الأوليات القادمة للإنعاش الاقتصادي.

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