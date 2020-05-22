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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول 615 مصريًا من العالقين فى الإمارات

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:26 م
العالقين
العالقين
أ ش أ
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وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، رحلتان لشركة مصر للطيران تقلان 615 راكبًا مصريًا من العالقين بدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

وصلت الرحلة الأولى من دبي منذ حوالي ساعة وتقل 307 ركاب ووصلت الرحلة الثانية بعدها وتقل 308 ركاب.

وتسير شركة مصر للطيران 4 رحلات اليوم إلى دبي لإعادة المصريين، 3 منها تصل إلى القاهرة والرابعة إلى مطار أسيوط، فيما تسير شركة "إير كايرو"، إحدى شركات وزارة الطيران المدني، رحلة إلى دبي تهبط في مطار أسيوط في الساعة الحادية عشرة مساءً.

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