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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رئيس التنمية الثقافية ينعى آدم حنين: فقدنا فنانًا رائدًا

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:25 م
الدكتور فتحي عبد
الدكتور فتحي عبد الوهاب
حسام الضمرانى
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نعي الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وجميع العاملين بقطاع الصندوق، المثال الكبير آدم حنين؛ الذى غيبه الموت اليوم الجمعة 22 مايو عن عمر يناهز 91 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقال عبد الوهاب، إن الفنان آدم حنين واحد من كبار الفنانين التشكيليين المصريين الذين تكتب أسماؤهم بأحرف من نور جنبًا إلي جنب مع مؤسسي المشهد التشكيلى المصرى؛ حيث إنه وريث جيل عظيم من المثالين، حاكى إبداع قمم مصرية خالصة بدءًا من الفراعنة العظام وانتهاءا بالمبدعين: محمود مختار وأحمد عثمان وعبدالبديع عبدالحي.

يعد آدم حنين من أشهر الأسماء المعروفة دوليًا للنحت المصري، ساعده ذلك على تأسيس أول سيمبوزيوم دولي على أرض أسوان لتعريف المتخصصين بفنون النحت الحديث ومنح فرص للنحاتين الشباب.

يذكر أن آدم حنين ولد عام 1929، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم النحت 1953.

استكمل دراسته بأكاديمية الفنون الجميلة (ميونخ ) ألمانيا لمدة أربعة فصول دراسية، عمل رسامًا صحفيًا لمدة 10 شهور. أقام فى باريس منذ 1971 كفنان محترف، أسس سمبوزيوم النحت الدولى فى أسوان وأشرف عليه منذ بدايته عام 1996، أقام الكثير من المعارض المحلية والدولية، له أعمال من الخزف الملون على واجهة مدينة الفنون بالهرم وغيرها من الأماكن المهمة، عضو لجان التحكيم للمعارض العامة والدولية منذ عام 1971ومهرجان السينما بالقاهرة والإسكندرية، شارك فى ترميم تمثال أبوالهول عام 1990، قوميسير عام سمبوزيوم أسوان الدولى السادس عشر للنحت 2011، رئيسًا شرفيًا للجنة العليا لسمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت الدورة الثالثة والعشرين يناير 2018، نال الكثير من الجوائز، منها جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 1998، الجائزة الكبرى لبينالى القاهرة الدولى 1992 وغيرها.

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