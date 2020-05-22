ليلي علوي توجه رسالة شكر لأبطال «الاختيار» (فيديو)

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، ناهد رشدي، وسيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.





شاركت الفنانة ليلي علوي، متابعيها، مقطع فيديو لأبطال معركة البرث بعد عرض حلقة أمس من مسلسل "الاختيار" عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت ليلى علوي على الفيديو، قائلة: "مسلسل الاختيار.. شكرًا لمسلسل الاختيار وكل اللي شاركوا فيه وعمرنا ما هننسى اللي بيحصل في سينا وإزاي شبابنا وولادنا وجيشنا بيدافع عننا.. كلنا ما ننساش"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.فقد بدأت الحلقة الـ 28 بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض عن آخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل.ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة 103 صاعقة – الذي استشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.