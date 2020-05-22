رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

ليلي علوي توجه رسالة شكر لأبطال «الاختيار» (فيديو)

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:23 م
الفنانة ليلي علوي
الفنانة ليلي علوي
ياسمين عباس
طباعة
شاركت الفنانة ليلي علوي، متابعيها، مقطع فيديو لأبطال معركة البرث بعد عرض حلقة أمس من مسلسل "الاختيار" عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ليلى علوي على الفيديو، قائلة: "مسلسل الاختيار.. شكرًا لمسلسل الاختيار وكل اللي شاركوا فيه وعمرنا ما هننسى اللي بيحصل في سينا وإزاي شبابنا وولادنا وجيشنا بيدافع عننا.. كلنا ما ننساش"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.

فقد بدأت الحلقة الـ 28 بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض عن آخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، ناهد رشدي، وسيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.


ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة 103 صاعقة – الذي استشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الوزراء» ينفى إجراء وزارة الصحة تحليل كورونا بالمنازل

7 إصابات جديدة بكورونا في الإسماعيلية

منع «نائب النجيلة» من دخول مستشفى العزل مرة أخرى

استطلاع هلال شهر شوال 2020 اليوم 29 رمضان.. موعد عيد الفطر

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

أمير كرارة: منسي زارني في الحلم وقال لي إنه سعيد

مصادر: اليقظة الأمنية أحبطت مخطط خلية «الجزيرة» لضرب «ملحمة الاختيار»

«الداخلية» تسقط «شبكة الجزيرة» في مصر.. وتكشف المخططين الخمسة

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

مشروبات تنشط الغدة الدرقية

7 أطعمة للحماية من انسداد الشرايين

دراسة علمية تحدد الجين المرتبط بالنحافة والمقاوم لزيادة الوزن

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

منوعات

بيل كلينتون وجيمس باترسون يصدران رواية بوليسية جديدة

أبرز مهام أطباء الطوارئ بمستشفيات الحجر الصحى

ضفدع مدغشقر المكتشف حديثًًا معرض للانقراض

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-5-2020

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
جلال حمام
اختر صحبة الشهداء أو زُمرة البؤساء
صفوت البياضي
عقوبة الكذب السجن خمس سنوات
المزيد

الثقافة

رئيس التنمية الثقافية ينعى آدم حنين: فقدنا فنانًا رائدًا

«الشارقة للكتاب» تعلن تأجيل المهرجان الافتراضى

الحلقة 25 من رواية «الصديق أبو بكر».. حروب الردة 1

الحلقة 24 من رواية «الصديق أبو بكر».. جيش أسامة