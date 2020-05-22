ضبط شخص فى واقعة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخص في واقعة سرقة مشغولات ذهبية وهواتف محمولة من داخل شقة بمدينة نصر، وتحرر محضر بالواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر أول، مفاده تلقيه بلاغا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية و3 هواتف محمولة من داخل الشقة سكنه، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق لدى المجني عليه، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، له معلومات مسجلة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وكذلك نسخة المفتاح المستخدمة في ارتكاب الواقعة.وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.