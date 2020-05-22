رئيس وزراء ماليزيا يخضع للحجر الصحي

قال مكتب رئيس وزراء ماليزيا في بيان اليوم الجمعة: إن رئيس الحكومة محيي الدين ياسين سيخضع للحجر المنزلي 14 يوما بعدما حضر ضابط ثبتت إصابته بفيروس كورونا اجتماعا عقده هذا الأسبوع.وجاء في البيان أن الفحوص أثبتت خلو محيي الدين من الفيروس لكن "صدرت تعليمات بإخضاع كل من حضر الاجتماع للفحص والبقاء في حجر صحي بالمنزل 14 يوما".