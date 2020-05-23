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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

عقب إجازة عيد الفطر.. موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020

السبت 23/مايو/2020 - 11:33 ص
موعد نتيجة الشهادة
موعد نتيجة الشهادة
ريم محمود
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تبدأ المدارس في إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 إجازة عيد الفطر على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث بدأت مجموعة من مدارس طلاب النقل في إعلان النتائج عبر منصة ادمودو الإلكترونية التعليمية، وأظهر مسؤولون المنصات في المدارس النتائج حيث تعتبر كلمة اجتاز أنه ناجح وكلمة ١٠٠٪؜ تعني ناجح أيضا.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 ومن قدم الأبحاث الورقية بعد إجازة عيد الفطر المبارك وسوف تظهر في المدرسة من خلال كشف به أسماء الطلاب الذين قاموا بتقديم البحث واجتازوا.

يقول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن عدد الطلاب الذين قاموا برفع الأبحاث على المنصة الالكترونية تعدي عدد ٢ مليون طالب، وأضاف وزير التربية والتعليم أن الطريقة الالكترونية لرفع البحث هي الطريقة الأفضل والأضمن من الطريقة الورقية، مشيرًأ خلال تصريحات صحفية سابقة له خلال الأسابيع الماضية أن فكرة الأبحاث جاءت بديلة لفكرة الامتحانات في ظل أزمة كورونا الحالية وقد نجحت التجربة وتجاوب معها عدد كبير جدا من الطلاب وأولياء أمورهم.

وفقًا لاستطلاع راي قامت بعمله "الدستور" فقد أكد عدد من الطلاب أن القيام الفعلي بعمل الأبحاث شجعهم على التعامل أكثر مع التكنولوجيا وقد ساعدهم أيضا على معرفة اليات البحث الصحيحة، وأشار الطلاب لـ "الدستور" أنهم قد اهتموا بعمل الأبحاث الخاصة بالسياحة والمياه والبيئة لأنها المتوفر معلوماتها بشكلٍ كبير، وأكد الطلاب أن الفكرة ليست سيئة وإنها فكرة جديدة وجاءت منقذة لهم بدلا من الامتحانات في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد بسبب كورونا.

فيما أكد أولياء الأمور أنهم قاموا بعمل الأبحاث مع اولادهم خلال الفترة الماضية ولكن الأساسيات هي التي كان يقوم بها الطالب، وأشار أولياء الأمور أن فكرة الأبحاث ساعدت اولادهم على التفكير أكثر وعلى فهم كثير من الأمور بالإضافة إلى أنها قامت بتنمية الشغف في عقولهم وجعلتهم متمكنون من البحث والمعرفة والبحث الأكثر عن المعلومات المفيدة وأشار أولياء الأمور أن بعض المدارس قد اظهرت النتيجة وهم في انتظار ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بعد العيد.

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