منفذ ديكور «البرث» في «الاختيار»: عمل للتاريخ

قال محمود غريب، مصمم الديكور بمركز الهناجر للفنون، ومنفذ ديكور موقع مربع البرث بسيناء فى مسلسل "الاختيار"، إنه يحمد الله إنه شرف بأن يكون جزءا من المسلسل.وأضاف "غريب" فى تصريحاته لـ" الدستور":" ملحمة البرث عمل للتاريخ، وأن فترة تنفيذي لديكور البرث تحديدًا كانت أطول فترة قيتضها في بناء ديكور، وأنه شعر بوجود ارتباط غريب بينه وبين تصميم الموقع.وتابع: كم هائل من التفاصيل المعمارية واستغراق في المحاكاة ونقل دقيق للزمان والمكان برغم ندرة المراجع، وكنت أشعر بمسئولية كبيرة، وأنا أوثق حدث العالم كله يحاسبني على إخلاصي في تنفيذه، مختتمًا حديثه بأنه يتمنى أن يكون أدى مهمته بنجاح دون أى خذلان للمهندس أحمد فايز الذى وضع ثقته به، معربا عن امتنانه وشكره لكل فريق العمل في التنفيذ من مهندسين وإنتاج واسطوات وعمالة ديكور، مترحما على شهداء مصر ومتمنيًا أن يكون ما قدمه من عمل يكون ردًا للجميل".الاختيار، بطولة أمير كرارة من إخراج بيتر ميمي وتأليف باهر دويدار، وتدور أحداث المسلسل حول تقديم البطل لحياة قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري عقيد أ.ح أحمد صابر منسي الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء، أثناء محاولته للتصدي لهجوم مسلح في سيناء.