رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

منفذ ديكور «البرث» في «الاختيار»: عمل للتاريخ

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:33 م
مربع البرث
مربع البرث
حسام الضمرانى
طباعة
قال محمود غريب، مصمم الديكور بمركز الهناجر للفنون، ومنفذ ديكور موقع مربع البرث بسيناء فى مسلسل "الاختيار"، إنه يحمد الله إنه شرف بأن يكون جزءا من المسلسل.

وأضاف "غريب" فى تصريحاته لـ" الدستور":" ملحمة البرث عمل للتاريخ، وأن فترة تنفيذي لديكور البرث تحديدًا كانت أطول فترة قيتضها في بناء ديكور، وأنه شعر بوجود ارتباط غريب بينه وبين تصميم الموقع.

وتابع: كم هائل من التفاصيل المعمارية واستغراق في المحاكاة ونقل دقيق للزمان والمكان برغم ندرة المراجع، وكنت أشعر بمسئولية كبيرة، وأنا أوثق حدث العالم كله يحاسبني على إخلاصي في تنفيذه، مختتمًا حديثه بأنه يتمنى أن يكون أدى مهمته بنجاح دون أى خذلان للمهندس أحمد فايز الذى وضع ثقته به، معربا عن امتنانه وشكره لكل فريق العمل في التنفيذ من مهندسين وإنتاج واسطوات وعمالة ديكور، مترحما على شهداء مصر ومتمنيًا أن يكون ما قدمه من عمل يكون ردًا للجميل".

الاختيار، بطولة أمير كرارة من إخراج بيتر ميمي وتأليف باهر دويدار، وتدور أحداث المسلسل حول تقديم البطل لحياة قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري عقيد أ.ح أحمد صابر منسي الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء، أثناء محاولته للتصدي لهجوم مسلح في سيناء.
مربع البرث
مربع البرث
مربع البرث
مربع البرث
مربع البرث
منفذ ديكور «البرث» في «الاختيار»: عمل للتاريخ
منفذ ديكور «البرث» في «الاختيار»: عمل للتاريخ
منفذ ديكور «البرث» في «الاختيار»: عمل للتاريخ
مربع البرث
مربع البرث
مربع البرث
مربع البرث
مربع البرث
منفذ ديكور «البرث» في «الاختيار»: عمل للتاريخ
منفذ ديكور «البرث» في «الاختيار»: عمل للتاريخ
منفذ ديكور «البرث» في «الاختيار»: عمل للتاريخ

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7 إصابات جديدة بكورونا في الإسماعيلية

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

«الوزراء» ينفى إجراء وزارة الصحة تحليل كورونا بالمنازل

متهم بخلية إنتاج أفلام الجزيرة: كُلفت بفبركة فيديوهات ضد مصر (فيديو)

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

متهم بخلية إنتاج أفلام الجزيرة: كُلفت بفبركة فيديوهات ضد مصر (فيديو)

«الداخلية» تسقط «شبكة الجزيرة» في مصر.. وتكشف المخططين الخمسة

أمير كرارة: منسي زارني في الحلم وقال لي إنه سعيد

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

مشروبات تنشط الغدة الدرقية

7 أطعمة للحماية من انسداد الشرايين

دراسة علمية تحدد الجين المرتبط بالنحافة والمقاوم لزيادة الوزن

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

منوعات

بيل كلينتون وجيمس باترسون يصدران رواية بوليسية جديدة

أبرز مهام أطباء الطوارئ بمستشفيات الحجر الصحى

ضفدع مدغشقر المكتشف حديثًًا معرض للانقراض

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-5-2020

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
جلال حمام
اختر صحبة الشهداء أو زُمرة البؤساء
صفوت البياضي
عقوبة الكذب السجن خمس سنوات
المزيد

الثقافة

منفذ ديكور «البرث» في «الاختيار»: عمل للتاريخ

أحمد الطويلة ناعيًا آدم حنين: آخر حبة في العقد الفريد

«عبد الدايم» تنعى «آدم حنين»: المشهد التشكيلي فقد رمزًا عبقريًا

«السفر إلى ممالك الخيال» أحدث إصدارات «القومى لثقافة الطفل»