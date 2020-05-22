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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الاقتصاد الألمانى يحث على تسريع وتيرة المساعدات للشركات

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:23 م
بيتر ألتماير
بيتر ألتماير
وكالات
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حث وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير على الإسراع في تقديم المزيد من المساعدات للشركات لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وقال ألتماير اليوم الجمعة في تصريحات صحفية: "بعض الشركات ببساطة لم يعد أمامها وقت.. لذلك فقد قدمت مقترحات حول كيفية تجاوزها للأزمة خلال الأسابيع المقبلة".

وذكر ألتماير أنه يجري محادثات في هذا الشأن مع وزير المالية أولاف شولتس، وقال: "هذا وقت حرج".

يُذكر أن الحكومة الألمانية أقرت برامج شاملة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، وتطالب اتحادات اقتصادية بتعديلات على هذه البرامج، وتخشى موجة إفلاس في القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة.

وقال ألتماير: "هناك قطاعات مختلفة لا تزال متحسبة لخسائر في الإيرادات رغم تخفيف القيود، وذلك بسبب الالتزام بقواعد المسافة الاجتماعية أو تمكنها فقط من فتح أجزاء من نشاطها، وقال: "المطاعم والفنادق ومكاتب السفر من القطاعات التي ستكافح لفترة. لن نتخلى عن هذه القطاعات، سنقدم هنا المساعدة".

وتعتزم الحكومة الألمانية مطلع يونيو المقبل وضع برنامج شامل للتحفيز الاقتصادي، وتتوقع ألمانيا هذا العام أشد ركود في تاريخها بعد الحرب جراء أزمة كورونا.

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