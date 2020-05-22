منتج فيديوهات «الجزيرة» المفبركة: باخد في الواحد 3 آلاف دولار

قال سامح حنين، أحد عناصر الإخوان المتورطين في خلية "أفلام الجزيرة المفبركة" إنه تواصل معه عدد من قيادات الإخوان المقيمين في تركيا وقطر، وطلبوا منه إنتاج فيديوهات لصالح قناة "الجزيرة" ضد الدولة المصرية ومؤسساتها مقابل 3 آلاف دولار لكل فيديو.وأضاف سامح حنين، خلال تصريحات أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز"، أنه قام بإنتاج فيديوهات لبرنامج "هذا الصباح"، و"تحت المجهر" وعدد من البرامج المسائية لنفس القناة، وكان يتم تحويل الأموال من شبكة قنوات الجزيرة عن طريق حسابه بالبنك العربي الإفريقي بإجمالي تحويلات وصلت إلى 150 ألف دولار.ورصدت معلومات قطاع الأمن الوطني إصدار قيادات تنظيم الإخوان الهاربة بالخارج تكليفًا لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في البلاد، بالعمل على تنفيذ مخططهم الذى يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة، تتضمن الإسقاط على الأوضاع الداخلية بالبلاد والترويج للشائعات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.