«الأنباء الإثيوبية» تبرز مباحثات الخرطوم وأديس أبابا حول سد النهضة

نشرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية ENA"" تقريرًا لها كشفت اتفاق إثيوبيا والسودان على اللجوء إلى الحلول السلمية بشأن سد النهضة في مؤتمر بالفيديوكونفرس"، حيث أجرى رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد الى جانب وفده رفيع المستوى محادثات افتراضية مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس.وركزت المناقشات في القضايا البيئية، وسلامة السدود، وتسهيل تبادل البيانات، وتم الاتفاق على استمرار المناقشات على المستوى الفني بقيادة وزراء شؤون المياه بالدول الثلاث المعنية بما يضمن تعزيز اقتصاد تلك الدول، واستكشاف الحلول الودية المتعلقة بسد النهضة لحل القضايا العالقة والتي يساء فهمها بين الطرفين.كما قدم رئيس الوزراء الإثيوبي معلومات مرحلية حول القضايا المثارة وسلط الضوء على الدور الذي سيلعبه في تعزيز اقتصادات البلدان الثلاثة المعنية، وتم الاتفاق على استمرار المناقشات على المستوى الفني بقيادة وزراء شؤون المياه بالدول.