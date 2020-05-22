صرف المقررات التموينية بنسبة 100% في بني سويف

قال وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين ببني سويف، اليوم الجمعة، إن مواعيد عمل المخابز ستعود لما قبل شهر رمضان لتصبح من 5 صباحا حتى 5 مساءً، وأنه تم صرف المقررات التموينية بنسبة 100% للمستفيدين تموينيا عن شهر مايو.وأوضح وصفي، فى تصريحات صحفية، أنه تم صرف 3 حصص للمخابز كرصيد استراتيجي، وكذا 3 حصص قمح للمطاحن التموينية، مؤكدا أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة وغرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة الحالة التموينية خلال أيام العيد.وأكد أنه تم التأكيد والاطمئنان على توافر المواد البترولية بالمحطات والمستودعات، وتوافر أسطوانات البوتاجاز، مشيرا إلى عودة استلام الأقماح ثالث أيام العيد.