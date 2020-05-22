«أبوالعلا» يخصص منحة تعليمية مدى الحياة لـ10 من أبناء الشهداء

أعلن النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، تقديم منحة تعليمية مجانية free scholarship مدى الحياة سواء فى القسم الـ national أو international لـ ١٠ من أبناء الأبطال شهداء الجيش والشرطة في العمليات الإرهابية وتحديدا في مدرسة Brilliance.وأكد أن هذا أقل شيء يمكن أن يقدم لهؤلاء الذين قدموا أرواحهم فداء لنا وللوطن هو تقديم كل سبل الرعاية لأسرهم الكريمة.ودعا "أبوالعلا"، في بيان له، جميع ملاك المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية أن يقدموا مثل هذه المنح لأبناء الشهداء، لافتا إلى أن التضحيات العظيمة وتقديم الروح والنفس فداء للوطن هى من طبائع الرجال العظام الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.واعتبر أن حلقة مسلسل "الاختيار" أمس عن معركة كمين البرث أظهرت جانبا بسيطا من بطولات هؤلاء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجلنا، قائلًا "وما لم نعلمه أو نشاهده أعظم وأروع".