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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحد عناصر «خلية الجزيرة» يعترف بتفاصيل دوره

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:15 م
سلامة سالم
سلامة سالم
ياسمين عباس
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أدلى سلامة سالم علي، وشهرته «سلامة البث»، وهو من سكان قرية بالوظة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، باعترافات تفصيلية حول دوره في خلية «فبركة فيديوهات الجزيرة»،

وقال «سالم» في فيديو بثته قناة «إكسترا نيوز» إنه انضم لتنظيم الإخوان الإرهابي عام 1992، وصدر له تكليف من قيادات الإخوان بأن يكوِّن مجموعة لجمع المعلومات السياسية والاقتصادية في شمال سيناء، لكي يستخدمها إعلاميو الإخوان من خلال اللجان الإخوانية ضد الدولة.

وأضاف أن تلك المعلومات يتم استخدامها في شيئين أساسين، أولًا كمادة إعلامية يتم استخدامها ضد الجيش والشرطة، وثانيًا يتم استخدامها من قبل إعلاميي الإخوان الذين يعملون في القنوات التركية.

وأوضح أنه منذ فترة تواصل معه عيد مرزوق وطلب منه عمل مادة إعلامية عما أسماه «القصف العشوائي»، وتصوير الأحوال المعيشية التي يعيشها أهالي شمال سيناء.

ورصدت معلومات قطاع الأمن الوطني إصدار قيادات تنظيم الإخوان الهاربة بالخارج تكليفًا لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في البلاد، بالعمل على تنفيذ مخططهم الذى يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة، مقابل مبالغ مالية ضخمة، تتضمن الإسقاط على الأوضاع الداخلية بالبلاد والترويج للشائعات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لبثها بقناة «الجزيرة»، تنفيذًا لتوجهات التنظيم الإرهابي.

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