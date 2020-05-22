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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عضو مجلس نواب ليبي: نحن ضد ما يسمى حوار سياسي مع مافيا الإخوان

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:12 م
أبو بكر الغزالي
أبو بكر الغزالي
سميرة إبراهيم
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قال عضو مجلس النواب الليبى، أبو بكر الغزالي، إن الشعب الليبي ينتظر بفارغ الصبر لإحداث تغيرات جوهرية في المسار السياسي في ليبيا، بعيدا عن تكرار ما يسمي بحوارات سياسية مع زعماء مافيا الإخوان وعصابات المليشيات، ويؤيد وبقوة أي مخارجات من مؤسسته العسكرية التي قاتلت الإرهاب وقدمت تضحياتها من أجل خلاص الشعب من هذا الوباء، أي بمعنى أي خارطة طريق عن طريق المؤسسة العسكرية يقينا أنها ستدعم من الشعب لثقته في جيشه وقيادته.

وأضاف "الغزالي": من المتوقع صدور إعلان دستوري انتقالي يلائم احتياجات المرحلة وطبيعتها ويتفق ومتطلبات الشعب وتطلعاته للأمن والاستقرار كمطلب أساسي ويرسم ملامح تلك المرحلة بوضع ودقه عملية وتشكيل حكومة أزمة وحرب مصغرة لإدارة البلاد تحت رعاية القوات المسلحة، تكون قادرة بتفوق على إدارة البلاد واستغلال الموارد استغلالا أمثل لدعم الحرب على الإرهاب وخلاص الوطن وتوفير احتياجات الموطن بشكل غير قابل للعبث والفساد كما كان في مراحل الحكومات الانتقالية السابقة التي أهدرت المليارات.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه من أولوية مهام هذه المرحلة العمل علي القضاء علي جميع أوجه الانفلات الأمني والجريمة المنظمة وجمع السلاح المنتشر والمهدد للأمن والاستقرار والمجاهرة بالأمن، وصولا لمرحلة الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة، حتى يتحقق تطبيقا سليما لمبادئ وقواعد الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة بشكل سلس وطبيعي وفق إرادة الشعب وتطلعاته.

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