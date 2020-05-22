«تطبيقية حلوان» تدشن مجلة ثقافية «صور وكلمات أونلاين»

دشنت كلية كلية الفنون التطبيقية مجلة ثقافية فنية ترفيهية تصدر إلكترونيا كل أسبوع بعنوان "صور وكلمات أونلاين" وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.وتهدف المجلة إلى تشجيع مشاركة طلاب الدراسات العليا والخريجين والباحثين والطلاب في عرض أنشطتهم البحثية والفنية خلال فترة الحظر بسبب فيروس كورونا، وتعد المجلة مصدرا لتفريغ طاقات الشباب الإبداعية وتحفيزهم على العمل والتغلب على الفراغ فترة الحظر، إلى جانب تجميع الباحثين وطلاب الدراسات العليا والطلاب تحت نشاط منظم من خلال إدارة الكلية.ويشرف على المجلة الدكتورة علا هاشم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بلجنة المكتبة والعلاجات الثقافية، قام بتصميم شعار المجلة الأستاذة الدكتورة إيناس محمود الأستاذ بقسم الإعلان تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سلوى محمود رئيس القسم.