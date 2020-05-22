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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» توزع كعك العيد على أطفال 5 مستشفيات

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:10 م
كعك العيد
كعك العيد
مريم جبل و عمرو المزيدي
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وزَّعت وزارة الداخلية عددًا من عبوات الكعك بمستشفيات الأطفال اليابانى «أبو الريش» و57357 مستشفى سرطان الأطفال وقصر العيني والدمرداش الجامعي والحسين الجامعى، كما تم توزيع كمية من العبوات على عدد من دور رعاية الأيتام.

وتم مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصًا على سلامة المواطنين والقوات المشاركة فى المبادرة.

يأتى ذلك تزامنًا مع طرح كميات إضافية من السلع الأساسية ومستلزمات عيد الفطر المبارك بكافة منافذ أمان الثابتة والمتحركة بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وذلك إستمرارًا لكافة المبادرات والإجراءات التى تعتمدها وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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