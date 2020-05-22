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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط قضية توظيف أموال بـ2 مليون جنيه في سوهاج

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:07 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 5 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها والحصول على أكثر من 2 مليون جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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