مقتل وإصابة 4 من الشرطة العراقية في هجوم لداعش شمالي كركوك

ذكرت الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، أن أربعا من عناصرها سقطوا ما بين قتيل وجريح في هجوم لمسلحين من تنظيم داعش شمالي مدينة كركوك 250كم شمالي بغداد.وأوضحت المصادر أن مسلحين من تنظيم داعش هاجموا مصفاة أهلية صغيرة لتكرير النفط في منطقة كوركه قرب ناحية شوان، شمالي مدينة كركوك، وأطلقوا الرصاص على قوات أمنية توفر الحماية للمصفاة، مما تسبب بمقتل شرطي وإصابة 3 آخرين بجروح، ولاذ المهاجمون بالفرار.ولا يزال تنظيم داعش يشن هجمات داخل العراق رغم إعلان الحكومة عن القضاء على التنظيم عسكريا في أواخر عام 2017.