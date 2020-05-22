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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف ملابسات واقعة خطف طفل وضبط مرتكبيها

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:05 م
طفل
طفل
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمينة بمديرية أمن أسيوط من كشف ملابسات واقعة خطف أحد الأطفال بأسيوط وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة الطفل لأهليته سالمًا.

وتبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من أحد الأشخاص.. بخروج نجله البالغ من العمر 9 أعوام وعدم عودته، وتلقيه اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص وطلب منه فدية مالية نظير إطلاق سراح نجله.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجلى عموم المُبلغ عاملان - يقيمان بذات الدائرة وذلك لخلافات مع المُبلغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وتحرير الطفل المُختطف وبحوزة أحد المتهمَين الهاتف المحمول المستخدم فى التواصل مع المُبلغ.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الضغط على والد المجنى عليه للتصالح بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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