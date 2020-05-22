62 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأشارت الصحة اللبنانية، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا فى لبنان وصل إلى 1086، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية قبل قليل.وكانت الصحة اللبنانية، قد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا منذ أمس الخميس، عقب انخفاض الإصابات خلال الفترة الماضية، وسجلت الصحة 63 حالة إصابة جديدة، رفعت العدد التراكمي إلى 1024 إصابات.