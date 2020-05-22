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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم القاهرة» تشدد على سرعة تسليم نتائج المشروعات البحثية

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:02 م
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
نورهان عبدالرحمن
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شدد محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، على سرعة تسليم نتائج المشروعات البحثية لجميع المراحل الدراسية من الصف الثالث الأبتدائي للثالث الإعدادي.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمديري العموم وكلاء الإدارات التعليمية بـ32 إدارة على مستوى المحافظة عبر الإنترنت.

وأكد مدير المديرية، على ضرورة الاستعداد التام لامتحانات الدور الثاني والثانوية العامة والدبلومات الفنية.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، قرر استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بمشروعات بحثية، كإجراء احترازى من الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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