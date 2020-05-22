هاشتاج «معركة البرث» يواصل تصدر تويتر.. ماذا قال المغردون عن الملحمة؟

تصدر هاشتاج ملحمة البرث موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد عرض الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار والتي جسدت بطولة شهداء معركة البرث في محاربة الإرهاب، فجاء في الترتيب الثالث عالميا على الموقع الشهير.وتسابق المغردون في استخدام كل كلمات الثناء والشكر والترحم لأبطالنا الشهداء فقال أحد المغردين: "ستبقى ذكراكم وبطولاتكم خالدة في قلوبنا نتذكرها دائمًا مسلسل الاختيار مثال للعمل المحترم تحيه لكل فريق العمل. #ملحمة_البرث تحيا مصر تحيا مصر رحم الله الشهداء.. الله يرحمهم ويجعل مثواهم الفردوس الأعلى من الجنة عاشوا رجالة واستشهدوا أبطال"‏وكتب آخر: "مشاعر مضطربة ما بين الاعتزاز والفخر بأبطال حاربوا للحظة الأخيرة، وما بين الحزن على وفاتهم، شكرًا لأنكم منحتونا السلام على حساب أرواحكم.. رحم الله أبطال هذه الملحمة، وتقبلهم عنده من الشهداء وجبر قلوب أهاليهم".‎وجاء في تعليق ثالث: "#ملحمة_البرث هي صفحة مهمة صفحة واجب ومجد المؤسسة العسكرية المصرية التي كانت دائما وستظل درع الوطن وسيفه فى وجه كل معتد، حفظ الله مصر حفظ الله جيش مصروتنوعت باقي التغريدات التي كتبت على تويتر وتحمل نفس الهاشتاج ومنها:‏ماكنت متوقع في يوم من الأيام أتابع مسلسلات برمضان ولكن مسلسل الاختيار علامة فارقة في المسلسلات المصرية الله يرحم الشهداء ويتقبلهم عنده. ‎رجال شهداء أبطال بكل ماتحمل الكلمه من معنيأول مرة أحس إني عايز أحارب وأروح سيناء استشهد وأدافع عن الأرضأول مرة أحس وأفهم حاجات مكنتش عارفهاأول مرة أشوف بجد ناس ممكن تضحي بحياتها بجد عشان خاطر البلدأول مرة أحس إن مش مجرد كلام ولاشعارات بل حقيقهوجاء في إحدى التغريدات: "المسلسل وبالذات حلقة اليوم عملوا حرقة للخونة والعملاء ففقدوا اتزانهم لدرجة إن الجزيرة بتقول إن هشام عشماوي اتظلم وإنه مجاهد إسلاميشوف القذارة لما الجزيرة تدافع عن تكفيري ارتكب 14 عمليه إرهابية راح نتيجتها عشرات الأبرياء.‏بينما غردت أم موجهة حديثها إلى الممثل أمير كرارة الذي أدى دور البطل الراحل أحمد صابر منسي:‎@AmirKarara بنتى الصغيره عايزه تطلع ضابط فى الجيش وبالاخص فى سيناء علشان تجيب حق المنسى والمغربى وعلى ذكرتهم اسم اسم شكرا لك أمير كراره تحيه تقدير واعزاز وصلت رساله عظيمه لاولادنا الصغار"وجاء في تغريدة أخرى:‏اتفرجت على مسلسل ‎#الاختيار وكنت فخورة جدًا وأنا بتفرج على الحلقة ٢٨ ‎#ملحمة_البرثالأبطال دول دافعوا عن الارض بثبات وشجاعة تخليك تسقف لهم وتقف لهم احترامًا لأرواحهم، وتتفرج مش وانت حزين أو مكسور بالعكس.. تتفرج وانت حاسس بشرف ومرفوع الراس.‏بجد كانت حلقة صعبة في كل حاجة والله مصر كل كانت بتعيط من صغير لي كبير وبجد شابو كل طاقم عمل الاختيار وربنا يرحم المنسي ورجالته وربنا يجمعنا معهم في الجنة‏بص يا منسي، مصر فيها ١٠٠ مليون بيختلفوا مع بعض في كل حاجة.. انت الحد الوحيد اللي مصر كلها اتفقت على حبه وعشقه من القلب. ⁦ربنا يرحمك يامنسي انت وكل شهدائنا الابطالإحنا مبنخلصش وفيه 100 مليون منسي.