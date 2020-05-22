«عبد الدايم» تنعى «آدم حنين»: المشهد التشكيلي فقد رمزًا عبقريًا

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات المثال الكبير آدم حنين الذي غيبه الموت اليوم الجمعة 22 مايو عن عمر يناهز 91 عام بعد صراع مع المرض، وقالت"عبد الدايم" فى بيان صحفي، إن المشهد التشكيلى المصرى فقد رمزا عبقريا ومثالا فذا، وأضافت أن الراحل أحد علامات النحت الحديث والمعاصر ولعب دورا هاما فى المجال على مدار عقود، وأشارت إلى تأسيسه سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت الذي يعد تظاهرة فنية تجمع مبدعي العالم على أرض مصر.يذكر أن آدم حنين ولد عام 1929، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم النحت 1953. استكمل دراسته بأكاديمية الفنون الجميلة ( ميونخ ) ألمانيا لمدة أربعة فصول دراسية، عمل رساما صحفيا لمدة 10 شهور. أقام فى باريس منذ 1971 كفنان محترف، أسس سمبوزيوم النحت الدولى فى أسوان وأشرف عليه منذ بدايته عام 1996، أقام الكثير من المعارض المحلية والدولية، له أعمال من الخزف الملون على واجهة مدينة الفنون بالهرم وغيرها من الأماكن الهامة، عضو لجان التحكيم للمعارض العامة والدولية منذ عام 1971 ومهرجان السينما بالقاهرة والاسكندرية، شارك فى ترميم تمثال ابو الهول عام 1990، قوميسير عام سمبوزيوم أسوان الدولى السادس عشر للنحت 2011، رئيسًا شرفيًا للجنة العليا لسمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت الدورة الثالثة والعشرين يناير 2018، نال الكثير من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 1998، الجائزة الكبرى لبينالى القاهرة الدولى 1992 وغيرها.