الرئيس السيسي ونظيره التونسي يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد الفطر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد؛ للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لتونس الشقيقة كل سلام وأمن واستقرار.من جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس السيسي، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل تقدم وازدهار وسلام.