رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

أحمد صلاح حسنى يوجه رسالة لـ أمير كرارة: أبدعت يا حبيبى

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:08 م
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
ياسمين عباس
طباعة
وجه الفنان أحمد صلاح حسني، رسالة للفنان أمير كرارة، عقب حلقة أمس الخميس من مسلسل "الاختيار" الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر أحمد صلاح حسني صورة للفنان أمير كرارة من كواليس المسلسل، وعلق عليها قائلًا: "أبدعت يا حبيبي وألف مبروك، واحد من أجمل الأعمال الوطنية على مدار التاريخ، أعلم بالمجهود المبذول لخروج الاختيار للنور بهذا الشكل المحترم والمشرف سواء منك أو من كل نجوم العمل".

وأضاف: "الكل أبدع، الكل أعطى كل ما في وسعه لتوصيل أقرب صورة للواقع، شكرًا أمير كراره شكرًا بيتر ميمي شكرًا باهر دويدار، شكرًا للشركة المنتجة التي لم تبخل بأي شىء لخروج هذا العمل التاريخي بالعظمة دى"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه مشيدين بأداء الفنان أمير كرارة في تجسيد أسطورة المنسي.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، ناهد رشدي، وسيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.

ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي- قائد الكتيبة 103 صاعقة- الذي استشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إثيوبيا تبدي استعدادها للتعاون مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

«الداخلية» تعلن موعد غلق طرق الكورنيش بالمحافظات

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

«الداخلية» تسقط «شبكة الجزيرة» في مصر.. وتكشف المخططين الخمسة

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

«الداخلية» تعلن موعد غلق طرق الكورنيش بالمحافظات

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

مشروبات تنشط الغدة الدرقية

7 أطعمة للحماية من انسداد الشرايين

دراسة علمية تحدد الجين المرتبط بالنحافة والمقاوم لزيادة الوزن

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

منوعات

بيل كلينتون وجيمس باترسون يصدران رواية بوليسية جديدة

أبرز مهام أطباء الطوارئ بمستشفيات الحجر الصحى

ضفدع مدغشقر المكتشف حديثًًا معرض للانقراض

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-5-2020

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عقدة الخواجة!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: بين الأبيض والأسود.. ألوان أخرى للحياة
ماجد حبته
ماذا يحدث فى ليبيا؟
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
المزيد

الثقافة

«عبد الدايم» تنعى «آدم حنين»: المشهد التشكيلي فقد رمزًا عبقريًا

«السفر إلى ممالك الخيال» أحدث إصدارات «القومى لثقافة الطفل»

فاروق حسنى ناعيًا آدم حنين: وداعًا يا أعز الأصدقاء

دائرة الثقافة بأبوظبي تطلق سلسلة قراءات قصصية للأطفال