أحمد صلاح حسنى يوجه رسالة لـ أمير كرارة: أبدعت يا حبيبى

وجه الفنان أحمد صلاح حسني، رسالة للفنان أمير كرارة، عقب حلقة أمس الخميس من مسلسل "الاختيار" الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر أحمد صلاح حسني صورة للفنان أمير كرارة من كواليس المسلسل، وعلق عليها قائلًا: "أبدعت يا حبيبي وألف مبروك، واحد من أجمل الأعمال الوطنية على مدار التاريخ، أعلم بالمجهود المبذول لخروج الاختيار للنور بهذا الشكل المحترم والمشرف سواء منك أو من كل نجوم العمل".وأضاف: "الكل أبدع، الكل أعطى كل ما في وسعه لتوصيل أقرب صورة للواقع، شكرًا أمير كراره شكرًا بيتر ميمي شكرًا باهر دويدار، شكرًا للشركة المنتجة التي لم تبخل بأي شىء لخروج هذا العمل التاريخي بالعظمة دى"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه مشيدين بأداء الفنان أمير كرارة في تجسيد أسطورة المنسي.مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، ناهد رشدي، وسيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي- قائد الكتيبة 103 صاعقة- الذي استشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.