رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 300 ألف كرتونة مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجًا بالجيزة

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:06 م
مواد غذائية
مواد غذائية
أحمد أبو المحاسن
طباعة
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن إجمالي المساعدات التي تولت المحافظة توزيعها خلال الفترة الماضية أكثر من 300 ألف كرتونة ونحو 50 طن لحوم ودواجن مساعدات للقرى الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا.

وأشار "راشد" إلى أن محافظة الجيزة بدأت منذ بداية أزمة فيروس كورونا بتفعيل مبادرات الخير التي تكفل توفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر والغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وذلك لدعم كافة الأنشطة التنموية التي تنفذها المحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال استقبال عدد 50 ألف كرتونة مواد غذائية من الغرفة التجارية بالجيزة لصالح الفئات الأكثر احتياجًا المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، حيث سيتم توزيع تلك المساعدات عن طريق محافظة الجيزة ومديرية التضامن الاجتماعي.

وثمّن المحافظ الدور التنموي الذي تؤديه الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة لصالح المواطنين، مؤكدا أن المحافظة ترحب بكافة المبادرات المجتمعية التي من شأنها تقديم خدمات أفضل ورفع العناء عن كاهل المواطنين، لافتا إلى أن الغرفة تستكمل دورها التنموي بالمساهمة في المشروع الذي تنفذه المحافظة ببناء تجمعات سكنية بقرى مركز الصف التى تضررت من السيول التي شهدتها مصر قبل أسابيع.

رافق محافظ الجيزة في استقبال سيارات المواد الغذائية كل من اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد.

وأضاف عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن مجلس إدارة الغرفة تفعيلًا لدورها المجتمعي المستمر وافق، فى أبريل الماضي، على تجهيز المساعدات الغذائية بغرض توزيعها على المتضررين من تداعيات انتشار فيروس كورونا في نطاق محافظة الجيزة، وبخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتمت الموافقة على التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر و10 ملايين أخرى لصالح محافظة الجيزة مساهمةً من الغرفة فى بناء تجمعات سكنية جديدة بعدد من قرى مركز الصف التي تأثرت بالسيول.

ووجه "رئيس الغرفة" الشكر لوزيرة التجارة الدكتورة نيفين جامع، التي وافقت على تخصيص مبلغ 23 مليون جنيه من الاحتياجات النقدية للغرفة لصالح مساندة القرى الأكثر فقرا، مشيدًا كذلك بالتعاون المستمر مع محافظة الجيزة، وعلى رأسها اللواء أحمد راشد، الذي يقوم بدور كبير فى تنفيذ استراتيجية الدولة داخل محافظة الجيزة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الداخلية» تعلن موعد غلق طرق الكورنيش بالمحافظات

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

السيسي: إزاي الناس بتبني جوامع في مكان مخالف؟

«الداخلية» تسقط «شبكة الجزيرة» في مصر.. وتكشف المخططين الخمسة

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

«الداخلية» تسقط «شبكة الجزيرة» في مصر.. وتكشف المخططين الخمسة

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

«الداخلية» تعلن موعد غلق طرق الكورنيش بالمحافظات

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

مشروبات تنشط الغدة الدرقية

7 أطعمة للحماية من انسداد الشرايين

دراسة علمية تحدد الجين المرتبط بالنحافة والمقاوم لزيادة الوزن

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

منوعات

بيل كلينتون وجيمس باترسون يصدران رواية بوليسية جديدة

أبرز مهام أطباء الطوارئ بمستشفيات الحجر الصحى

ضفدع مدغشقر المكتشف حديثًًا معرض للانقراض

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-5-2020

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عقدة الخواجة!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: بين الأبيض والأسود.. ألوان أخرى للحياة
ماجد حبته
ماذا يحدث فى ليبيا؟
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
المزيد

الثقافة

«عبد الدايم» تنعى «آدم حنين»: المشهد التشكيلي فقد رمزًا عبقريًا

«السفر إلى ممالك الخيال» أحدث إصدارات «القومى لثقافة الطفل»

فاروق حسنى ناعيًا آدم حنين: وداعًا يا أعز الأصدقاء

دائرة الثقافة بأبوظبي تطلق سلسلة قراءات قصصية للأطفال