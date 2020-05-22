اليونان تمدد إجراءات العزل في مخيمات اللاجئين حتى 7 يونيو

أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، الجمعة، تمديد الحجر الصحي المفروض منذ أكثر من شهرين في مخيمات طالبي اللجوء في مواجهة وباء كوفيد-19، حتى السابع من يونيو.وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "بعد قرار لوزراء حماية المواطن والصحة والهجرة، تم تمديد إجراءات منع انتشار الفيروس المسبب لكوفيد-19 للمقيمين في مراكز الإيواء في جميع أنحاء البلاد".وفي 17 مارس، قررت الحكومة اليونانية عزل المهاجرين داخل المخيمات المكتظة في اليونان وعلى جزرها قبل أسبوع من تعميم العزل في البلاد.وبدأت اليونان رفع العزل عن السكان في الرابع من مايو، ومددت مرة أولى في العاشر منه عزل المخيمات حتى 21.وأعادت الجمعة تمديد عزل المخيمات حتى السابع من يونيو.ولم تتأثر اليونان بالفيروس بالقدر الذي تأثرت به غيرها من الدول الأوروبية.. وسجلت البلاد 168 حالة وفاة لكن ليس في صفوف المهاجرين، بحسب السلطات.وبين حالات فيروس كورونا ال2853 المعلنة إلى هذا اليوم، سجلت ثلاث في مخيمات في اليونان ولا حالة في مخيمات جزر بحر إيجه.ولم تبدأ عمليات الفحص لكشف الإصابة في المخيمات على نطاق واسع سوى مطلع مايو، ومطلع الشهر تبين إصابة مهاجرين.