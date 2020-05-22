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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بطريرك السريان الكاثوليك يترأّس قداس عيد الصعود المجيد

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:04 م
أغناطيوس يوسف
أغناطيوس يوسف
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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ترأّس البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، صباح اليوم الجمعة، قداس عيد صعود السيد المسيح إلى السماء، وذلك بكنيسة مار اغناطيوس الأنطاكي، في الكرسي البطريركي، المتحف- بيروت.

واحتفل بالقداس الأب روني موميكا أمين السرّ المساعد في البطريركية، وشارك فيه الأب حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب ديفد ملكي كاهن رعية مار بهنام وسارة في الفنار، والأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية، والراهبات الأفراميات، وبعض المؤمنين.

وألقى البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان عظة روحية خلال القداس الاحتفالي، تحت عنوان "وقال لهم يسوع: انطلقوا إلى العالم كلّه، واكرزوا بالإنجيل في الخليقة كلّها".

وتحدّث البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان عن عيد صعود السيد المسيح إلى السماء الذي تحتفل به الكنيسة في اليوم الأربعين بعد قيامته من بين الأموات.

وفي ختام القداس الإلهي، أقام البطريرك مار أغناطيوس زياح التكريم لأيقونة السيدة العذراء مريم، ثم الآباء الحاضرين في القداس بأيقونتها.

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