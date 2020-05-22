أمير كرارة: منسي زارني في الحلم وقال لي إنه سعيد

قال الفنان أمير كرارة إن الشهيد أحمد المنسي زاره في الحلم بعد أذان فجر اليوم الجمعة، وأخبره بأنه سعيد، وذلك عبر حسابه بموقع "فيسبوك".وكتب "كرارة" في منشوره: "قسما بالله وبحق الأيام المفترجة دي اللي هقولو دا حصل، بعد أذان الفجر نمت حلمت إن منسي جالي لابس تيشرت السيل الزرقاء والبنطلون البيچ الباجي وحاطط إيده في جيبه وبيضحكلي بيقولي ايه الأخبار يا صحابي قولتيله مبسوط يا منسي ضحك وقالي مبسوط، دا أنا فرحي فوق النهار ده يا صاحبي".مسلسل "الاختيار" يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسيحيين والمسلمين غير الملتزمين."الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي.