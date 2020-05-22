عبير صبرى عن خالد سرحان: «منضبط وبيحفظ الدور»

أشادت الفنانة عبير صبري، بأخلاق الفنان خالد سرحان، قائلة: "شخص محترم جدًا جوه البلاتوه، وهادي وبيحفظ كويس، ومش بيخرج عن النص"، لافتة إلى أن الفنان خالد سرحان يتميز بالانضباط في العمل، وهو نادرًا ما يكون في ممثل.وأضافت عبير صبري، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنها تفاجأت بدور خالد سرحان في "خيانة عهد"، نظرًا لأن الجمهور معتاد عليه في الأدوار الكوميدية أكثر، مشيرة إلى أن سر نجاح شخصيتها في "خيانة عهد" هو مشاركتها للفنان خالد سرحان.وأوضحت عبير صبري، أنه مهما كان الفنان موهوب لا بد من أن يتشارك مع فنانين يزيدون من تمكنه للدور، موجهة حديثها للفنان خالد سرحان قائلة: "من نجاح لنجاح أكبر، ويبقى وشنا حلو على بعض تاني".مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد ومحمد أبوالسعد، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.