424 إصابة جديدة بكورونا فى عُمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت وزارة الصحة العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في السلطنة بلغ 6794 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 32، فيما تماثلت 1821 حالة للشفاء.وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي.