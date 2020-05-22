العاهل الأردني يهنئ السيسي بعيد الفطر في اتصال هاتفي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتقدم.وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أعرب عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيًا للأردن الشقيق حكومة وشعبًا كل التوفيق والازدهار.